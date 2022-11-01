Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если они станут членами НАТО, сообщает Bloomberg.
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Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если они станут членами НАТО, сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки не должны ставить предварительных условий для членства в альянсе. По ее словам, этот вопрос почти не обсуждается в стране, поскольку власти ждут ратификации финского членства Турцией и Венгрией.
С ней также согласился премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. «Это очень естественно, что Финляндия и Швеция действуют совместно в этих вопросах и имеют одинаковое оформление», — сказал он. По его словам, скандинавские страны должны принять к сведению все условия НАТО.
Кроме того, главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рекомендовал воздержаться от каких-либо оговорок в отношении сотрудничества по ядерному оружию. По его мнению, проведение красных линий до вступления в альянс создаст дополнительные препятствия и трения.
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