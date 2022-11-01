Вопрос о так называемом «статусе» Карабаха следует оставить следующим поколениям, считает посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Могу повторить то, что заявлялось неоднократно российским руководством. На наш взгляд, вопрос статуса Карабаха — это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будет сформировано условие для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса», — сказал Копыркин.

Официальный Баку неоднократно заявлял, что в Карабахе проживает 25 тысяч армян, которые являются гражданами Азербайджана, и они будут иметь те же права и обязательства, что и другие граждане страны другой религии и этнического происхождения.

В Баку также отмечали, что уже невозможно вернуться к вопросу статуса Карабаха и все должны забыть об этом вопросе.