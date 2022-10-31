Правительство Грузии не будет откладывать срок вступления в силу единого стандарта для пачек сигарет в Грузии. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, сообщает «Грузия-Онлайн».

Импортеры табачных изделий просят правительство отложить вступление в силу нормы о стандартизации пачек на два года, чтобы найти соответствующие заводы для производства.

«Постановление правительства, уточняющее технические требование уже опубликовано. Срок вступления его в силу — 1 января, и нет никаких оснований, чтобы говорить об отсрочке задействования постановления. Наоборот, проводится много встреч со вмести участниками рынка, чтобы требования по контролю табака были соблюдены», — сказала Габуния.

По ее словам, требования соответствуют европейским стандартам и направлены на сокращение числа курящих и заболеваний, вызванных курением табака.

Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, а также страна производства.

При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, а данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.

Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика «с фильтром» или «без фильтра» на государственном языке.

Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.

Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.

Сигареты будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретных пачках больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.

Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.