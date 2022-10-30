В Армении ведутся споры о том, какой вариант лучше: условный вашингтонский или российский. Но стоит отметить, что для Азербайджана на данный момент не играет существенной роли, какой документ обсуждается – вашингтонский, брюссельский или московский. Позиция Азербайджана четко обозначена на самом высоком уровне: армяне Карабаха – это этническое меньшинство в рамках азербайджанского государства, и армянам будут предоставлены все те права, которыми обладают остальные граждане Азербайджана.

При этом, по поступившим в Caliber.Az из дипломатических источников данным, в российских предложениях в 15-ом пункте говорится о возможности обсуждения в будущем пресловутой темы «статуса».

Между тем, Баку по дипломатическим каналам уже довел до российской стороны абсолютную неприемлемость и невозможность обсуждения данного пункта. «Мы его не рассматриваем и не будем рассматривать. Это принципиальная позиция, и она была предельно четко доведена до российской стороны», – информируют достоверные источники.