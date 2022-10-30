Украиной выдвинуто прошение Белому дому по оказанию давления на Израиль, чтобы он предоставил Киеву военную помощь, а также проверке, насколько он соблюдает санкции против России. Такое заявление опубликовано изданием Hill со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.

В материале указано, что посол регулярно встречается с американским коллегой Томасом Найдсом, которого в шутку называет своим «секретным оружием» по борьбе в смене настроений в Израиле касательно военной помощи.