Президент Украины Владимир Зеленский считает, что «кучка людей» в Кремле не должна решать, продолжат ли работу зерновые коридоры по экспорту аграрной продукции.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

По его словам, заявление России о приостановке участия в зерновой сделке было ожидаемым, и это не сегодняшнее решение, поскольку Москва начала обострять продовольственный кризис еще в сентябре.

«С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Это продовольствие для более чем семи миллионов потребителей. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что из-за очередного обострения могут пострадать Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам и другие страны.

«Почему это какая-то кучка людей где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Сейчас требуется жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне «Большой двадцатки».

Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить», — добавил Зеленский.