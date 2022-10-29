Находящийся в Ереване спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном деятельность миссии ЕС на условных границах.

В ходе встречи собеседники отметили важность размещения гражданской миссии ЕС в Армении, передает Sputnik-Армения.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, мира и стабильности.

Были обсуждены также вопросы, касающиеся разблокирования региональных транспортных инфраструктур, а также работы комиссий по пограничной безопасности и делимитации.