Двадцать второго февраля сего года в ознаменование 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией руководители двух стран Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали в Москве «Декларацию о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией».

Пункт 11 Декларации звучит так: «Российская Федерация и Азербайджанская Республика решительно пресекают на своих территориях деятельность организаций и лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны».

Разумеется, одной из форм деструктивной деятельности, направленной против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой страны, является пропаганда сепаратизма, предоставление медийной платформы его адептам для озвучивания ими своих противозаконных лозунгов. В этой связи вспоминаются двукратные унизительные публичные извинения одного из наиболее одиозных российских журналистов Владимира Соловьёва, позиционирующего себя иной раз бóльшим дашнаком, чем сам каталикос, после того, как он в конце июня этого года пригласил в свою студию частное лицо Давида Бабаяна, представив того «министром иностранных дел республики арцах».

К сожалению, не дождалась азербайджанская сторона извинений от государственного агентства России – РИА Новости за публикацию неделями ранее, а именно 3 июня, интервью с другим скоморохом из карабахской сепаратистской клоунады Артаком Бегларяном. И поэтому Баку был вынужден пойти на такой крайний шаг, как прекращение вещания данного СМИ на территории нашего государства.

Даже в этом шаг азербайджанской стороны не был первым. Тремя месяцами ранее заблокированы на территории России вдруг оказались несколько азербайджанских новостных сайта — включая и Minval.az. Оснований для этого не было — сепаратизм на территории Российской Федерации эти медиаресурсы никогда на пропагандировали, а обязательств поддерживать нападения другой Стороны — подписанта Московской Декларации — на третьи государства, будь то медийно или на официальном уровне, официальный Баку (и, уж тем более, частные издания) на себя не брал. Поэтому, учитывая последовательную приверженность Азербайджана подписанной Московской Декларации, неожиданный запрет на территории России нескольких сайтов так и остался для азербайджанской общественности непонятным.

Как бы то ни было, стороны обменялись ложками дёгтя и, казалось бы, на этом всё.

И вдруг, на тебе. Двадцатого октября в эфире программы «Большая игра» на государственом «Первом канале», которую традиционно ведёт член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Никонов (внук наркоминдела СССР В.Молотова) появляются небезызвестные Андраник Мигранян, который, позиционируя себя «российским» политологом, больше печётся об армянских интересах, и Наталия Нарочницкая, которая под занавес программы, что называется, «ни к селу, ни к городу», вдруг крякнула «Карабах — это исконно армянская земля» (вот уж кого забыли спросить). При этом на большом экране в студии выставлена была карта региона с обозначенными одинаковым (!) шрифтом названиями трех как бы «равноценных государств»: Армения, Азербайджан и Нагорно-Карабахская Республика.

Двадцать восьмого октября канал «Россия-24», также являющийся государственным, дал ход репортажу, в котором, во-первых, в самом начале в верхнем левом углу вновь появляется титр «Нагорно-Карабахская Республика», а во-вторых, содержит эпизод из выступления Бако Саакяна, который в нижних титрах представлен как «президент Республики Арцах (2007-2020)».

Спрашивается, ну вот, что это такое? Повторяем, это не частные каналы, а государственные российские, хотя заблокированные по непонятным причинам азербайджанские СМИ даже государственными не являются. Неужели для того, чтобы образумить руководство российских государственных каналов и разбудить их кураторов ступенью повыше, азербайджанским государственным медиаресурсам нужно платить той же монетой? А ведь ничего не стоит отыскать, допустим, Ахмада Закаева, взять интервью и представить его в титрах как «премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия». Делали мы когда-нибудь такое? Нет. Можем сделать? Можем. Но вопрос не в этом, а в другом — в смысле подписания Московской Декларации, если затем плевать на свою же подпись.

Понятно, что в преддверии Сочинской встречи идет задабривание армянского руководства. Азербайджан задабривать нечем, да и вообще бессмысленно. Мы — независимое государство. А Армения, как котёнок — кто вкуснее и щедрее кормит, к тому и бежит. Между авторами двух мирных предложений — Вашингтоном и Москвой — идет борьба не за Азербайджан, а за Армению. Каждый из двух полюсов пытается затащить ее к себе. Отсюда, возможно, и брошенные российскими каналами косточки. Но, простите, почему за наш счет? Руководству как российских госдарственных каналов, так и инстанциям повыше, должно быть ясно, что возврата к прошлому не будет. Даже в лучшие для сепаратистов времена не было никакой «НКР», что уж говорить о сегодняшнем дне! Временной была армянская оккупация тогда, временным явяется пребывание РМК сегодня. Всё это временно. Неизбежно одно — реинтеграция Карабаха в состав Азербайджана и «ты кто такой, до свидания» всех этих проходимцев саакянов, бегларянов, бабаянов. Можно сколько угодно ёрничать в соцсетях по поводу развевающихся в пока еще «миротворческом» Ханкенди тетрисных флагов и «невозможности» ВС Азербайджана войти в этот город. Всё это временно. Так зачем давать армянским реваншистам ложные надежды ценой девальвации собственной же подписи на подписанной Декларации?

Российские государственные СМИ взяли сегодня курс на саботаж этого исторического документа. Азербайджанское общество (и особенно медиасектор) хочет знать, как себя теперь вести — соблюдаем правила или нет?

В любом случае, в этом вопросе, как и в танго, односторонних движений быть не может.

Зухраб Дадашов