Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс считает, что замороженные золотовалютные резервы Москвы объемом €300 млрд можно сохранять в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участием России. Его позиция опубликована в субботу в газетах германской редакционной группы Funke.

«Украина хочет использовать данные средства для восстановления, — сказал еврокомиссар. — С моей точки зрения, можно сохранять эти €300 млрд в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении».

Он также сообщил, что в рамках санкций в ЕС «было заморожено имущество 90 человек, свыше €17 млрд в 7 государствах, 2,2 млрд из них в Германии». Аналогичную сумму назвал в четверг и представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.