Российские войска под Бахмутом (Донецкая область) гонят в атаки два так называемых штрафных батальона. Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

По его словам, российские войска начали формировать штрафбаты из людей, которые уже были осуждены в ходе этой войны — как из обычных уголовников, так и провинившихся военнослужащих.

«Под Бахмутом теперь ходят на острие атаки эти два штрафных батальона, которые там сформировали», — отметил он.