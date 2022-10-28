Российские военные пытаются превратить Херсонскую область в зону отчуждения, демонтируя всю существующую систему здравоохранения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

«Оккупанты добавили еще один вызов – на оккупированной территории. Фактически они демонтируют там всю существующую систему здравоохранения. Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой – просто все… Давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России», — отметил Зеленский.

По словам президента Украины, прежде всего, это касается Херсонской области. Россия делает из Херсона зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные услуги людям и гарантировалась жизнь.

«Теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения. Мир должен на это отреагировать. Наше Министерство иностранных дел, все наши представители информируют международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов» – добавил президент.

Также Зеленский призвал украинцев, которые находятся в захваченных Россией городах и районах, делать все, чтобы помогать друг другу – несмотря на какие-либо действия россиян.