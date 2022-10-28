Польша получила первые приобретенные у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2.

Об этом заявил в пятницу на церемонии передачи этих машин 12-й базе беспилотных летательных аппаратов в Мирославце министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Первые Bayraktar уже в 12-й базе. Первые солдаты прошли обучение в Турции», — указал он.

«Это важный этап в процессе оснащения польской армии», — сказал министр, подчеркнув, что эти БПЛА могут совершать как разведывательные миссии, так и ударные.

Первая поставленная в Польшу система включает шесть беспилотников и три станции управления. Дополнительно поставлены системы наземной поддержки, запчасти и оборудование для диагностики.