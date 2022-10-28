Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, улетела из России в Азербайджан. Она сообщила об этом в личном блоге и поделилась первыми впечатлениями о столице страны Баку.

«Впервые в Баку, пока живем в старом городе, очень красивая архитектура, люблю такую эстетику. Погода классная: солнышко и очень тепло», — написала модель.

Дочь актрисы находится в Азербайджане со своим женихом, личность которого она не раскрывает. Анна Заворотнюк шесть лет состоит в отношениях с возлюбленным, пара познакомилась во время учебы в Нью-Йорке. Мужчина уже сделал ей предложение, модель в 2021 году признавалась подписчикам, что помолвлена, однако о планах на свадьбу девушка пока ничего не рассказывает.