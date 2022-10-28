Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил не участвовать в конференции ООН по вопросам изменения климата, которая стартует в Египте в начале ноября, пишет Politico. По информации издания, в офисе руководителя британского кабмина это решение объяснили концентрацией на внутренних задачах.

«Это признание других неотложных внутренних обязательств, включая подготовку к осеннему бюджету», — пояснили в пресс-службе премьера Великобритании.

Как отмечается, в Лондоне призвали не считать, что решение Сунака повлияет на отношение Великобритании к борьбе с изменениями климата. В офисе британского премьера заверили, что королевство привержено стремлению к «углеродной нейтральности».

«Великобритания опережает многие другие государства по «углеродной нейтральности» <…> [королевство продолжит] следить за тем, чтобы все страны добились прогресса в выполнении взятых на себя обязательств [по треку борьбы с изменениями климата]», — подчеркнули в пресс-службе главы кабмина Великобритании.