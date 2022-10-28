Украина направила запрос на поставки американских зенитно-ракетных комплексов Avenger для борьбы с иранскими дронами-камикадзе. Об этом сообщает Foreign Policy.

Издание со ссылкой на трех помощников в Конгрессе и двух украинских чиновников пишет, что Украина подталкивает Соединенные Штаты к отправке артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны ближнего действия для перехвата иранских беспилотников.

В частности, в течение октября украинские официальные лица настаивали на поставках усовершенствованных боеприпасах двойного назначения — разновидности кассетных боеприпасов, которые предназначены для разрыва на множество более мелких, чтобы поражать мобильные цели. Однако в США пока действует запрет на их экспорт. Такие боеприпасы необходимы, чтобы снизить износ артиллерийских орудий стандарта НАТО.

Кроме того, Украина настаивает на поставках зенитно-ракетных комплексов Avenger. Как пишет Foreign Policy, ограниченная доступность таких систем может помешать администрации Байдена отправить Avenger, хотя в США действительно есть на складах несколько вариантов системы противовоздушной обороны M163 Vulcan.