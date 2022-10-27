Президент России Владимир Путин заставил «понервничать» модератора пленарной сессии клуба «Валдай» Фёдора Лукьянова, взяв длительную паузу для ответа на вопрос о сроках попадания россиян в рай. Так, собеседник главы государства напомнил ему высказывание четырёхлетней давности о том, что в случае эскалации ядерной угрозы «мы, как мученики, попадем в рай». Лукьянов попросил Путина уточнить, торопимся ли мы туда. Российский лидер сделал вид, что призадумался, и не стал спешить с ответом.

«Вот вы задумались, это уже настораживает как-то», — обратился Лукьянов к президенту.

«А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут», — с улыбкой отреагировал Путин.

