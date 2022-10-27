Стоимость проезда в автобусах экспресс-линии E1, которые начали функционировать сегодня в Баку, составит не 0,60, а 0,50 маната, сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Автобусы будут курсировать от станции метро «Халглар Достлугу» в следующем направлении: проспект Гара Гараева — станция метро «Кероглу» — проспект Гейдара Алиева — улица Юсифа Сафарова — проспект Нефтяников – круг «Азнефть» — Биби-Эйбат — Локбатанский центр обмена транспортом.

«Пассажироперевозки по маршруту будут осуществляться автобусами, находящимися в эксплуатации ООО «BakuBus». На начальном этапе в перевозках будет задействовано 10 автобусов. Автобусы на линии будут работать с 06:30 до 18:30. Данные автобусы будут останавливаться не на всех остановочных пунктах по схеме движения, а только на тех, в связи с которыми заранее определена высокая потребность пассажиров», — говорится в сообщении агентства.