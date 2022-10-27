Депутаты Сената Парламента Казахстана на пленарном заседании палаты приняли Закон РК «Об амнистии», согласно которому часть участников январских событий будут освобождены, сообщает т Zakon.kz.

Как указывается в заключении профильного комитета Сената, законопроект инициирован депутатами и разработан во исполнение поручения главы государства в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года.

«Целью законопроекта является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков», – говорится в информации.

Основной задачей законопроекта является сокращение сроков наказания и освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года, а также сотрудников правоохранительных органов и военных, допустивших уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний во время январских событий.

Также документом предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, – указывается в заключении Сената.

1 сентября 2022 года в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий.

В Генпрокуратуре РК сообщали, что в общем под амнистию подпадут около 1,5 тыс. человек.