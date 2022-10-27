Казахстан и Азербайджан начнут прокладывать волоконно-оптические линии связи по дну Каспия в 2023 году.

Этот проект обеспечит странам региона альтернативный доступ в интернет, сообщил глава Минцифры Казахстана Багдат Мусин. Реализовывать его будут «Казахтелеком» и AzerTelecom.

Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского города Сиязань и составит более 340 км. Резервный канал протяженностью около 330 км будет проложен от казахстанского порта Курык до поселка Бузовна.