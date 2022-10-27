Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не может поставлять Украине системы ПВО из-за секретности.

Об этом он сказал в интервью CNN.

«Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые не должны попасть в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь», — сказал Герцог.

По словам Герцога, Израиль анализирует ситуацию с использованием Россией беспилотников иранского производства.

Президент Израиля заявил, что у него нет конкретной информации о подобной сделке, но отметил, что «нет необходимости в дополнительных доказательствах того, что Иран представляет опасность для мирового порядка и стабильности».