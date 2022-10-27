Глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов провел встречу с жителями поселка Ахмедлы Хатаинского района.

Выступая на совещании, Эльдар Азизов сказал, что мировая экономика переживает большие потрясения в связи со сложными процессами, происходящими в мире, а также войной в Европе. Таким образом, происходит рост цен на основные продукты питания на мировом уровне. По словам Азизова, хоть Азербайджан и интегрирован в мировую экономику, но в результате социально ориентированной политики президента Ильхама Алиева негативные процессы в нашей стране ощущаются не сильно.

Эльдар Азизов подчеркнул, то цена 1 кг хлеба в Германии и Италии составляет 6-7 манатов, в экономически слабой Армении — 2,5 маната, в России 2 маната, а в Азербайджане 1,1 маната.

По его словам, одно яйцо стоит в России и Армении 25 гяпиков, в Грузии 24 гяпика, в Таджикистане и Молдове 23 гяпика, в Беларуси 18 гяпиков, в Азербайджане 16 гяпиков.

Эльдар Азизов также рассказал о разнице в цене 1 кг говядины. По его словам, цена 1 кг говядины в Италии выше, чем в Азербайджане, в 2,2 раза, в Армении — в 1,8 раза, в Германии — в 1,5 раза, в России — в 1,4 раза, в Грузии — в 1,2 раза.

Как отметил Эльдар Азизов, в Армении и в европейских странах цены растут каждый месяц, а в Азербайджане, благодаря поддержке государства, такой тенденции нет. Как видно из статистических данных, цены на основные продукты питания в нашей стране во много раз ниже, чем в ряде стран мира, и это результат социально ориентированной политики главы страны Ильхама Алиева.