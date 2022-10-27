Задержаны лица, собиравшиеся разрушить исторический памятник в Дашкесане для поисков золота.

Об этом сообщил старший инспектор региональной группы пресс-службы МВД в Гяндже, капитан полиции Эшгин Гасымов.

Согласно информации, в Дашкесанский РОП поступила информация о том, что несколько лиц ищут золото в Албанской церкви, построенной в 7-9 вв., находящейся в селе Аран Зейлик.

В ходе расследования было установлено, что пять человек — двое жителей Сумгайыта и по одному жителю Ширвана, Баку и Губинского района ищут золото на территории церкви.

Они были задержаны с вещественными доказательствами и переданы следствию, по факту в Дашкесанском РОП продолжается расследование.