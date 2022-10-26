В Азербайджане за последние сутки выявлен 41 случай заражения коронавирусом, 63 человека вылечились, один — скончался, говорится в сообщении Оперштаба при Кабмине Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823064 случая заражения коронавирусной инфекцией, 812806 человек вылечились, 9941 – скончались, число активных больных составляет 317.

За последние сутки были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 669 человек.

За последние сутки в стране проведены 2104 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7311644.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 268, вторую дозу получили 113, бустерную дозу – 249 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 39 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 908 602, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 389 266, вторую дозу получили 4 870 944, бустерную дозу – 3 385 562 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 262 830 человек.