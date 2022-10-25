Дружба и братство между Азербайджаном и Турцией продолжаются на самом высоком уровне в соответствии с принципом «одна нация, два государства».

С данным заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

«Армения должна отказаться от провокаций, сосредоточить внимание на мирных переговорах и сотрудничестве с Азербайджаном. Турция всегда будет рядом с азербайджанскими братьями и сестрами», — сказал Акар.