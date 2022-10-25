Помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов заявил о том, что Украина превратилась в «тоталитарную гиперсекту»: якобы власти заставляют украинцев отказываться от духовных ценностей православия, ислама и иудаизма.

«Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей», – сказал Павлов.

Российский чиновник утверждает, что в Украине якобы действуют сотни тоталитарных сект, адептами которых являются как рядовые граждане, так и политическая и бизнес-элита. Поэтому он настаивает на продолжении войны против Украины, целью которой теперь должна стать «десатанизация» Украины

«Или, как метко выразился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, ее «полная дешайтанизация», – сказал Павлов.