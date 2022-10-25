У Азербайджана есть все, чем обладает Турция, заявил глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, посетивший проходящую в Стамбуле выставку оборонной, аэрокосмической и космической промышленности SAHA EXPO 2022.

Сегодня здесь присутствуют наши азербайджанские братья. Сотрудничество между двумя странами в области оборонной промышленности успешно продолжается и будет выведено на еще более высокий уровень. Я полагаю, что между Азербайджаном и Турцией будут достигнуты новые соглашения в области оборонной промышленности. У Азербайджана есть все, чем обладает Турция. Если будет спрос или потребность со стороны Азербайджана на все, что здесь представлено, мы проведем переговоры на любом уровне, обсудим эти вопросы», — цитирует его «Репорт».