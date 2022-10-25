Пользователи сообщили о возобновлении работы WhatsApp после двухчасового сбоя.
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12:53 Компания Meta подтвердила факт сбоя в работе WhatsApp, заверив, что делает все возможное для скорейшего его устранения.
С начала года это самый крупный сбой WhatsApp, отмечает портал The Verge. В прошлом году мессенджер был недоступен вместе с общим сбоем сервисов Meta, когда наблюдались проблемы у Instagram, Messenger, Oculus и Facebook. Тогда сбой продлился 6 часов.
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11:25 В работе WhatsApp наблюдается глобальный сбой.
Согласно данным сервиса Downdetector, на проблемы жалуются пользователи из разных стран.
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