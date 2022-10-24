Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться с позицией по войне России против Украины. С таким обращением он обратился во время выступления на Haaretz Democratic Summit в понедельник, 24 октября.

«Не время ли вашему государству выбрать – с кем вы? Или с демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора происходит полное разрушение глобальной безопасности?» — спросил Зеленский в ходе выступления.

Он напомнил о многочисленных атаках России на украинские города с помощью иранских дронов. Президент сообщил, что за восемь месяцев войны Россия применила около 4,5 тысяч ракет против Украины, и запас ракет у них сокращается.

«Вот почему Россия пошла искать доступное оружие по другим странам для продолжения террора. Нашла – в Иране», — сказал Зеленский.

Он предположил, что в ответ РФ может содействовать Ирану в реализации ядерной программы.

«У меня вопрос к вам – как вы думаете, а чем Россия платит Ирану за это? Неужели Иран заинтересовали просто деньги? Вероятно, вовсе не деньги, а российское содействие иранской ядерной программе. Вероятно, именно такой смысл у их альянса», — сказал он.

Зеленский отметил, что при обсуждении партнеров, которые помогают Украина «защитить небо», Израиль не упоминается.

«Конечно, это решение вашего государства, ваших правительств. Похоже, оно было принято давно – в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины. Решение «не раздражать» Кремль, не помогать Украине реально», — сказал он, напомним, что Украина просила Израиль о помощи еще с 2014 года.

По словам Зеленского, «если бы Украина сразу могла обезопасить свое небо, столкнувшись с ракетной и дроновой угрозой, у России сейчас не было бы даже мотива – идти в Иран и предлагать ему что-то в обмен на содействие в терроре».

«И я считаю, что еще можно лишить смысла этот их альянс, если мы будем действовать вместе – мы с вами так же, как и с другими демократиями», — сказал президент Украины.

Вместе с тем, Зеленский поблагодарил Израиль за оказываемую медицинскую помощь Украине и за поддержку со стороны израильского народа.

При этом, он выразил надежду на то, что Украина получит от Израиля поддержку в закрытии неба от российских воздушных атак.