Ни одно израильское правительство не возьмёт на себя ответственность выхода за «красные линии» в отношениях с РФ, согласившись на поставки вооружений Киеву, поскольку в случае эскалации за Израиль никто не заступится. Об этом заявил в эфире «Радио НВ» посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

«Мы не являемся членом НАТО. Страны, которые оказывают наибольшую военную помощь Украине, — это страны, которые входят в НАТО, и на них распространяется защита НАТО. Израиль противостоит агрессии соседних стран в одиночку. Израиль в одиночку пытается бороться с террором. Израиль все войны, которые происходили на Ближнем Востоке, выигрывал в одиночку практически без помощи других стран», — сообищил он.

По его словам, «сегодня Ближний Восток не самый спокойный регион» и опасность для Израиля и его жителей сохраняется.

«Поэтому Израиль действует, не выходя за те красные линии, которые могут привести к ухудшению ситуации в области безопасности Израиля, а в перспективе могут привести к войне, гибели мирных граждан, гибели израильских солдат. На это ни одно израильское правительство не пойдёт», — заявил Бродский.

«Россия играет важную роль в нашем регионе не первый год, особенно после 2015-го года, когда появился российский контингент практически на наших границах в Сирии. Израиль обязан считаться с этим фактором в ближневосточной политике.

Между Израилем и Россией многослойные, многоплановые связи. В России очень большая еврейская община, порядка 600 тысяч человек. Мы не можем не принимать в расчёт благополучие этой общины, когда принимаем те или иные решения в отношении России. Я бы назвал этот диалог сложным, но обязательным для Израиля и очень важным для израильской безопасности», – сказал посол.