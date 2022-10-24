Компания SpaceX будет обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink и в случае отказа Пентагона предоставить финансирование на работу сети. В этом американский предприниматель Илон Маск заверил вице-премьера и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

«Еще до того как министерство обороны пришло с ответной реакцией, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование», — написал Маск в Twitter в понедельник.

Украинский министр ответил на сообщение Маска и подтвердил его слова.

«Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу устройств Starlink в Украине. Это было крайне важно для Украины. Мы вам благодарны», — написал Федоров.