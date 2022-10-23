Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Говхар Бейдуллаеву и Абдуллу Гадимбейли, ставших победителями молодежного чемпионата Европы по шахматам.

В поздравлении говорится:

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«Дорогие Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли! От души поздравляю вас с блестящей победой! Горжусь вами! Спасибо вам за ваш труд и волю! Азербайджану к лицу Победы!».