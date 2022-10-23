В ходе операций против ИГИЛ в районе Эль-Баб на севере Сирии схвачены девять террористов, включая 4 главарей преступной организации, cообщает «Анадолу» со ссылкой на МВД Турции.

Операция прошла в координации с жандармерией провинции Газиантеп в Турции.

Разведке удалось выяснить, что террористы готовили атаки на Эль-Баб и Турцию в ближайшее время.

В числе задержанных помощник особо опасного террориста ИГИЛ под кодовым именем Абу Мусхаб, двое боевиков, ответственных за логистические операции преступной организации и один — за финансовую.

Террористы арестованы по решению местного суда.

В ходе обыска в адресах их проживания обнаружено большое количество цифрового материала.