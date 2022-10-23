За прошедшие сутки были сбиты 20 вражеских беспилотников. Также ликвидировано 400 российских военнослужащих.

Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 23 октября ориентировочно составили:

личного состава – 67 470 человек;

танков – 2 584;

боевых бронированных машин – 5 284;

артиллерийских систем – 1 667;

РСЗО — 374;

средства ПВО — 189;

самолетов — 270;

вертолетов — 245;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 361;

крылатые ракеты — 350;

корабли /катера — 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 039;

специальная техника – 148.