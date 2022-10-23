За прошедшие сутки были сбиты 20 вражеских беспилотников. Также ликвидировано 400 российских военнослужащих.
Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 23 октября ориентировочно составили:
личного состава – 67 470 человек;
танков – 2 584;
боевых бронированных машин – 5 284;
артиллерийских систем – 1 667;
РСЗО — 374;
средства ПВО — 189;
самолетов — 270;
вертолетов — 245;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 361;
крылатые ракеты — 350;
корабли /катера — 16;
автомобильной техники и автоцистерн – 4 039;
специальная техника – 148.
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