Сегодня во французском городе Тулузе состоится показ сотканного в Азербайджане более 150 лет назад ковра, сообщает Report.

Согласно информации, изделие будет выставлено любителем Лораном Консулом, который более 20 лет коллекционирует ковры.

«Я заинтересовался коврами-килимами во время моей первой поездки в Турцию в юности. Затем начал изучать их более детально. Сначала я начал покупать небольшие фрагменты, но потом расширил свой ассортимент», — отмечает Л.Консул.

Подчеркивается, что в его коллекцию входят более 100 ковров с различными орнаментами.

Среди них особое место занимает некогда купленный в Турции за 350 евро азербайджанский ковер ручной работы, датируемый 1870 годом.

«Ценность ковра связана с его возрастом, редкостью и оригинальностью», — добавил коллекционер.