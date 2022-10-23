Американское издание New Yorker выпустило материал о том, как США помогали украинской армии до и после вторжения России. Журналисты узнали много интересных деталей, которые ранее были не известны. Об этом «Минвал» передает со ссылкой на украинское издание «Страна».

План наступления под Балаклеей еще летом разработали силами Украины, США и Великобритании на одной из военных баз в Европе. При этом «американские и британские военные помогали оттачивать стратегию украинцев».

Изначальной идеей было наступление широким фронтом на Херсон. Однако командно-штабные учения показали, что это дорого обойдется украинской технике и живой силе.

«Планировщики остановились на идее, которая позволила бы воспользоваться этой уязвимостью: наступление на два фронта. Вскоре после этого Резникову (министру обороны Украины Алексею Резникову — Ред.) сообщили об этих планах», — пишет издание.

После недели наступления в Херсонской области, украинские войска «ринулись к российским позициям в Харьковской области, что явно застало российских военачальников врасплох».

«Из-за того, что так много подразделений было переброшено на юг, ряд территорий на северо-востоке охраняли недостаточно оснащенные российские силы и ОМОН с небольшим боевым опытом», — отмечает издание.

Накануне российского вторжения в США провели также командно-штабные игры и пришли к выводу, что Киев Россия захватит если не за 72 часа (как это, по данным американцев, планировали в Москве), но несколькими днями позже.

Собеседники газеты считают, что в Пентагоне «ошиблись в сторону алармизма» и «перенесли афганский опыт на украинцев».

Крайне интересный инсайд касается главкома ВСУ Валерия Залужного. New Yorker пишет, что командующий ВСУ скрывал от США истинные планы по обороне Киева, чтобы американцы не рассказали о них Владимиру Зеленскому, который сопротивлялся переводу страны на военные рельсы (чтобы не спровоцировать Россию и не вызвать панику в Украине).

«Генерал Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, несколько раз в неделю разговаривал со своим коллегой в Киеве Валерием Залужным. Милли потребовал от Залужного информацию о том, как Украина будет защищать себя, в том числе запрос на подробную инвентаризацию запасов оружия.

…Залужный, похоже, не решался сообщить какие-либо подробности. Он не только защищал свои планы, но и отказывался делиться тайниками с оружием, которые он постоянно перемещал и маскировал, чтобы они не были уничтожены или захвачены русской армией.

Некоторые официальные лица США были обеспокоены тем, что Залужный, как и Зеленский, не до конца поверил американской разведке. Другие были убеждены, что он верил в это и имел наготове военные планы, но хотел сохранить их в секрете от Зеленского.

Учитывая нежелание Зеленского ставить страну на военные рельсы, высказывались предположения, что Залужный, возможно, пытался избежать того, что его попросят свернуть подготовку. Если это так, сказал американский военный, возможно, Залужный не хотел делиться ими с Милли, потому что боялся, что Милли затем проинформирует Белый дом, который, в свою очередь, что-то скажет Зеленскому.

Наконец, в феврале Залужный согласился поделиться своим планом защиты Украины. Военного атташе посольства США в Киеве, полковника ВВС, вызвали на совещание в Генштаб и показали одностраничный эскиз украинских позиций и схем обороны. Ей не дали копию и разрешили делать только рукописные заметки. Даже оговорив эти условия, Залужный был менее чем готов. Его подчиненные показали атташе ложную версию плана, замаскировав весь размах оборонительной кампании.

В конечном счете, стратегия Залужного заключалась в том, чтобы любой ценой предотвратить захват Киева, а в других областях позволить российским силам опережать свои линии логистики и снабжения. Идея заключалась в том, чтобы торговать территорией в краткосрочной перспективе, чтобы отстреливать русские части, как только они будут чрезмерно растянуты», — пишет издание.

Кроме того, издание отмечает, что Россияне периодически уничтожали гаубицы M777 ракетными ударами.

«В одном случае силы на востоке Украины переместили несколько M777 с огневой позиции в сарай, и через несколько минут российская ракета попала в это место, уничтожив как орудия, так и грузовики, которые использовались для их перевозки», — пишет издание.

Журналисты также отмечают, что координаты на поражение крейсера «Москва» передали Украине США — по запросу из Киева.

Кроме того, по данным издания, Украине не предоставляют дальнобойных ракет ATACMS, поскольку она «выразила амбициозное желание нанести ракетные удары по Крыму».

«Владимир Путин считает Крым такой же частью России, как и Санкт-Петербург. Так что, с точки зрения управления эскалацией, мы должны помнить об этом», — заявил журналу представитель Пентагона.

При этом есть негласный запрет применять американское оружие по Крыму.

«Мы не говорили конкретно не наносить удары по Крыму. Но ведь мы и не позволили им это сделать», — добавил военный чиновник США.

Журнал также отмечает, что много систем Himars Украине предоставить не смогут.

«Не потому, что мы вам не доверяем, а потому, что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля», — добавил источник в Пентагоне.

Та же история с системами ПВО, которые сейчас просит Украина. По словам высокопоставленного чиновника Минобороны США, проблема скорее техническая, чем политическая: «У нас не так много запасных систем ПВО, которые можно было бы предоставить».