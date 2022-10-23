Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу ВС США на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии, сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

«Неизвестный БПЛА нанес несколько ударов ракетами по базе американских военных на месторождении Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор, масштаб разрушений пока не ясен», — говорится в сообщении.

По сообщению канала, американские военные позже в ответ на атаку нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин.