Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу ВС США на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии, сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.
«Неизвестный БПЛА нанес несколько ударов ракетами по базе американских военных на месторождении Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор, масштаб разрушений пока не ясен», — говорится в сообщении.
По сообщению канала, американские военные позже в ответ на атаку нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин.
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