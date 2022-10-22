Главу Союза армян России Ару Абрамяна не пригласили на Всемирный армянский саммит в Ереване.

На пресс-конференции в мультимедийном центре SputnikArmenia он признался, что не отказался бы от участия, если бы его пригласили.

«Я хотел бы, но «они» не хотят. Мне говорят, что это делается мне «назло». Мне «назло» сделайте что-то хорошее для армянского народа».

На саммит, который пройдет с 28 по 31 октября, не пригласили и представителей АРФ Дашнакцутюн. Приглашение из-за сомнения в составе участников отклонил Католикос всех армян Гарегин II.