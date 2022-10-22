Визит в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и открытие международного аэропорта в Зангилане вызвали новый виток «грязной войны» против Азербайджана. «Отличился» здесь и телеканал «Евроньюс».

Как сообщил общеевропейский телеканал со штаб-квартирой во французском Лионе, «президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно открыли новый аэропорт на территориях, которые ранее были под контролем непризнанной Народно-Карабахской республики». О том, что это международно признанная территория Азербайджана, разумеется, не указали. Более того, по словам «Евроньюс», «церемония прошла в городе, который азербайджанская сторона называет Зангиланом, а армянская – Ковсаканом».

Отметим, что сегодня на официальном уровне даже в Армении отказываются от арменизированных названий азербайджанских городов и сел, изобретённых во время оккупации. Наконец, «Евроньюс» окончательно «пробивает дно», заявив, что, оказывается, по данным Human Rights Watch, это азербайджанская сторона во время войны «совершала военные преступления». С таким количеством лжи и клеветы в столь коротеньком репортаже сталкиваться приходится, прямо сказать, нечасто.

Понятно и другое. На момент своего появления в эфире «Евроньюс» задумывался как телеканал, который будет нести в массы, то бишь в многоязычную аудиторию, «светлые европейские идеалы». Но на деле в эфире этой телекомпании слишком часто приходится сталкиваться и с двойными стандартами, и с откровенной ложью, и с предвзятостью, и с тенденциозностью. Такие «кексы» для азербайджанской аудитории уже не новость.

Но на сей раз «Евроньюс» позволил себе открытые выпады против территориальной целостности Азербайджана. Причем сделал это как раз в то время, когда Евросоюз ведёт посредническую миссию между Ереваном и Баку.

Формально, конечно, «Евроньюс» — не пресс-служба руководящих органов ЕС, но и считать его полностью не зависимым от мнения европейской верхушки телеканалом тоже не получается. А значит, и реакция на выпад «Евроньюс» тоже должна быть соответствующей.

Ставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана — не тот шаг, на который мы можем позволить себе не отреагировать должным образом.

Отдел политики Minval.az