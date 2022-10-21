В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом, 58 человек вылечились. Данную информацию приводит Оперативный штаб при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 852 случая заражения коронавирусной инфекцией, 812 544 человека вылечились, 9 935 скончались, число активных больных – 373.

За прошедшие сутки проведено 1 962 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 301 286 тестов.