Вооруженные силы Украины дважды наносили удары по иранским военным в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейигин LIVE».

«Мы знаем, что они есть, мы по ним наносили удары дважды. Так что там парни из КСИР (Корпуса стражей исламское революции) героически отдали свои жизни за яхту (основателя ЧВК «Вагнера») Пригожина», — отметил он.

Он также ответил на вопрос, есть ли подтвержденная информация о погибших.

«Конечно, если артиллерия попадает в место, где они ночуют, то обычно там случаются (смерти)», — добавил Арестович.