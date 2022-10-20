Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии I этапа комплекса умного сельского хозяйства Dost Aqropark в Зангиланском районе.

Главы государств были проинформированы о комплексе.

Затем была представлена концертная программа.

Президент Азербайджана и президент Турции выступили на мероприятии.

Далее главы государств перерезали красную ленту, символизирующую открытие первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Dost Aqropark».