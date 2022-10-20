Наблюдательная миссия Евросоюза должна работать у границы Азербайджана в течение двух месяцев, однако правительство Армении не исключает продления ее сроков в случае такой необходимости.

Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«В ближайшее время в Армению прибудет основная группа ЕС — наблюдательная миссия в составе сорока человек. Первоначально наблюдательная миссия планирует работать в течение двух месяцев. В нашем экспертном сообществе есть мнение, что миссию следует продлить или сделать постоянной. Я не уверен в этом, но это тема, которую при необходимости мы более детально изучим», — заявил он.