С 22:35 19 октября до 00:25 20 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Йухары Шорджа и Йухары Загалы Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.