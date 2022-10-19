Война в Украине стала естественным катализатором различных геополитических процессов. Страны, апеллируя своими национальными интересами, пытаются «урвать» максимальную выгоду из создавшейся ситуации. Конечно, нельзя говорить о том, что большинство из наблюдаемых процессов являются новыми. Просто в ряде случаев снят маскировочный камуфляж внешней политики. Для того, чтобы получить быстрые результаты, основным игрокам пришлось перевернуть некоторые карты из колоды. Современное поколение стало очевидцем тектонических смещений в рельефе политической структуры всего региона. Согласитесь, что данная гипотеза выводит нас на выражение президента Азербайджана, озвученное буквально сразу после победы во второй Карабахской Войне: «Азербайджан своей победой создал новую реальность».

Перечислим некоторые знаковые явления, которые буквально окружают нашу страну. Волнения в Иране попахивают «цветной» революцией. Содержательные изменения (новый политический формат) в Иране могут поменять геополитическую окраску всего региона. Обратите внимание на то, что международные СМИ всячески пытаются связать события в Иране с растущим международным «весом» Азербайджана. Мы также являемся свидетелями неоднозначных военных учений Ирана на границе с Азербайджаном. Комментарии, которые активно муссируются в интернет-пространстве навязывают мысль о том, что эти учения являются демонстрацией силы и политическим месседжем Азербайджану.

Несмотря на заявления официального Баку о готовности к миру и наличие конкретных предложений по поводу подписания мирного соглашения, Армения симулирует военную активность на границе с Азербайджаном. Провокации продолжают иметь место, а риторика Еревана отдаляет вероятность скорого подписания мирного договора.

В числе знаковых геополитических явлений необходимо отметить одну немаловажную информационную тенденцию. Основной тезис наблюдаемой спекулятивной информационной манипуляции заключается в том, что «моральное» ослабление позиций России может отразиться на политической власти многих стран постсоветского пространства. Конечно, в контексте данного анализа нельзя забывать о ревностном отношении к факту стратегического партнерства Азербайджана с Турцией. Тандем не только усиливает международные позиции Азербайджана и Турции, но и предлагает современной системе международных отношений новый формат полноправного стратегического партнерства. Тандем обладает большим стратегическим ресурсом, геополитический потенциал этого партнерства может изменить правила многих игр, которые на протяжении долгих лет навязывались всему региону.

Победа Азербайджана также стала некоторым «раздражителем», стимулирующим определенную активность основных игроков. Боязнь потери такой манипуляционной карты в регионе как армяно-азербайджанский конфликт, стала причиной псевдомедиаторской активности ряда европейских стран. Нужно четко понимать, что Армения в том виде, в котором она существует — это очаг регионального конфликта. При этом не просто территориального конфликта, а религиозного, который имеет идеологический подтекст. Идеологический фундамент затягивает конфликт и осложняет процесс достижения объективного мира. Так, на заметку, приблизительно ту же окраску пытаются применить и в войне в Украине. Безусловно территориальный фактор имеет место там быть, но в идеологической борьбе делается акцент на то, что ведется война между демократией с авторитаризмом. Посредством этой войны происходит ломка всех существующих политических стереотипов, что волной может отразиться на содержании будущих форматов международных отношений.

«Обиженная» Армения — это почти идеальный инструмент дипломатического давления не только на Азербайджан, но и на Турцию. Кроме того, наличие «тлеющего» конфликта дарит возможность вмешательства в регион. В контексте геополитических сценариев региона нельзя проходить мимо такого «вездесущего» фактора как армянская диаспора. Армянская диаспора — это послушный электорат в лице армян, проживающих во Франции и США. Объективности ради, следует признать, что армянская диаспора является весьма эффективным продолжением политической системы Армении.

Такой вопрос: «Готовы ли мировые державы отказаться от конфликтов как от основного инструмента разрешения политических целей и реализации их национальных интересов?» Вряд ли ответ на него найдется. Ничего нового пока не придумано: сильные удовлетворяют растущие потребности за счет менее слабых. Формулировка немного резкая, но мягкие термины не изменят суть жестких геополитических формул. Понятие «зона национальных интересов» находит оправдание любым действиям ведущих игроков. Это «универсальное» понятие искажает представление о системе мировых ценностей и обособляет фактор силы в системе международных отношений.

В контексте разворачиваемых в регионе геополитических сценариев позиция Азербайджана предельно ясна: выбран стратегически и исторически верный момент, который позволяет разрешить судьбоносный для страны и нации вопрос. Урегулирование разногласий окончательно зафиксирует такой статус нашей страны как ведущий геополитический игрок региона.

Именно за этим обстоятельством как раз и скрывается основная причина всех перечисленных выше явлений. Видимо, кто-то решил, что борьба за геополитический статус — это зона с ограниченным доступом. Мы живем в стратегически значимый период истории нашей страны. Буквально на наших глазах оформляется новый образ не только региона, но и всего мира. Парадокс в том, что если ты не участвуешь в геополитической игре, то практически автоматом становишься инструментом в чужой. В таком значимом для страны периоде единственно верным решением и справедливым гражданским выбором каждого из нас может стать единство с государством. Слова президента «наша сила в единстве» как раз и являются стратегическим посланием к каждому любящему свою страну гражданину.

Асиф Адиль