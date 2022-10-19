С 18:40 18 октября до 01:45 19 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман, Пембек и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Тезекенд и Астаф Дашкесанского района, а также Дарйурд Гедабекского района.

Как сообщает Минобороны, подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные меры реагирования.