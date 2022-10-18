26-летняя Румина Пурмухтари из Южного Азербайджана назначена министром климата и окружающей среды Швеции.
Шведские СМИ отмечают, в настоящий момент она самый юный министр в правительстве страны.
Пурмухтари родилась 12 ноября 1995 года в Швеции, окончила Университете Уппсалы по специальности политических наук. Отец Румины Ибрагим Пурмухтари эмигрировал в Швецию из-за гонений по политическим взглядам в Тебризе.
Р.Пурмутари три года состояла в партии либералов, была ответственна за культурные вопросы в столичном Стокгольме.
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