Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась в Instagram публикацией о терроре в Гяндже.
В публикации говорится: «Стоп армянскому терроризму!».
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась в Instagram публикацией о терроре в Гяндже.
В публикации говорится: «Стоп армянскому терроризму!».
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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)
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