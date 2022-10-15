В субботу группа граждан Азербайджана провела акцию протеста перед посольством Франции в Баку.
Участники акции выразили протест против заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что якобы Азербайджан совершил провокацию против Армении.
В субботу группа граждан Азербайджана провела акцию протеста перед посольством Франции в Баку.
Участники акции выразили протест против заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что якобы Азербайджан совершил провокацию против Армении.
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