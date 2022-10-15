В Литве предлагают создать коалицию партнеров Украины, чтобы заплатить за спутниковую связь Starlink, или найти другого поставщика.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Интернет соединения в Украине слишком важно, чтобы оставить его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ создать коалицию союзников Украины, чтобы заплатить за Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика», — написал он.

Ландсбергис добавил, что Литва готова внести свой вклад.