В Литве предлагают создать коалицию партнеров Украины, чтобы заплатить за спутниковую связь Starlink, или найти другого поставщика.
Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Интернет соединения в Украине слишком важно, чтобы оставить его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ создать коалицию союзников Украины, чтобы заплатить за Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика», — написал он.
Ландсбергис добавил, что Литва готова внести свой вклад.
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