Военный комиссар приморского города Партизанск Роман Малык умер вечером 14 октября. Об этом сообщила администрация Партизанского городского округа на своей странице во «ВКонтакте».

«Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего „горячие точки“, но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь», — говорится в сообщении, где смерть Малыка названа «трагической».

Местное издание «Время перемен» пишет, что тело военкома «с признаками самоубийства» нашли «на заборе».

Телеграм-канал Mash сообщил, что тело Малыка нашли «около забора», а полиция рассматривает две версии: убийство и суицид.

При этом близкие погибшего, пишут СМИ, не верят в версию самоубийства.